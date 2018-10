Finansminister: Vi har lighed trods globalisering

Globaliseringen har gjort Danmark rigere uden at øge uligheden mellem danskerne.



Det siger finansminister Kristian Jensen (V) om Finansministeriets analyse af globaliseringen.



"Analysen viser, at globaliseringen har gjort os rigere. Samtidig er lønforskellene i Danmark blevet mindre. Vi har ikke som i andre lande set, at faglærte og ufaglærte har tabt lønkonkurrencen," siger Kristian Jensen.



Ifølge analysen er den gennemsnitlige forskel på mellem faglærte og højtuddannedes løn faldet lidt fra 2005 til 2016. Faglærte haler ind på universitetsuddannedes løn.



I det seneste årti har faglærte indhentet en smule af lønforskellen til højtuddannede. Da højtuddannede tjener mest, er lønspredningen faldet lidt.



Spørgsmål: Skyldes det den danske model, at lønnen er mere lige i Danmark end i USA, Tyskland og Storbritannien?



"Det skyldes i høj grad, at vi i Danmark løfter de faglige kompetencer. Flere har fået en videregående uddannelse, og faglærte har fået efteruddannelse, så deres arbejdstid er blevet mere værd," siger Kristian Jensen.



"Derfor er deres løn steget. Vi er i stand til at modvirke de negative konsekvenser af globaliseringen, fordi vi videre- og efteruddanner så mange. Vi får højere produktivitet, lavere priser, og får lønnen til at følge med."



Finansministeren peger på, at efteruddannelsen fik 2,4 mia. kr. ekstra ved trepartsaftalen sidste år mellem regeringen, LO og Dansk Arbejdsgiverforening.



"Noget af problemet i Storbritannien, USA og Tyskland er, at man har meget svært ved at få opdateret sine kompetencer, hvis man først er røget ud af arbejdsmarkedet," siger Kristian Jensen.



"Det kan være meget, meget dyrt. Vi har et samfund, hvor både staten og arbejdsmarkedets parter sørger for efteruddannelsen."



/ritzau/