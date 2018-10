DF efterlyser finansiering af regeringens klimamål

Relateret indhold Artikler

Afgifter for 50 milliarder kroner årligt vil gradvist blive udhulet, hvis regeringens mål om at erstatte den danske bilpark med el- og hybridbiler bliver indfriet.



Det får nu Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til at anklage regeringen for uansvarlighed, skriver Berlingske.



- På sin vis synes jeg faktisk, at regeringen er uansvarlig. En regering skal vel måles ud fra de samme krav, som den stiller til os andre, siger Thulesen Dahl til Berlingske.



- Hvis vi var kommet til finanslovsforhandlinger med sådan et pålæg, tror jeg ikke, der var gået mange minutter, før vi var blevet bedt om at gå hjem og prøve at kigge på tingene igen.



Sagen er nemlig, at regeringen ikke kommer med et bud på, hvordan staten skal få indtægter, hvis det lykkes at få de danske bilister til at gå over til biler, der er mere miljøvenlige end benzin- og dieselbiler.



De miljøvenlige biler er pålagt lavere afgifter. Det er derfor, der opstår et hul i statskassen. Og regeringen vil lade det være op til en kommission at finde ud af, hvordan staten så skal få råd til sine udgifter.



Og det er et problem, mener Thulesen Dahl ifølge Berlingske.



- Vi andre ville blive beskyldt for uansvarlighed, hvis vi gjorde som regeringen. Og jeg tror også, at hvis vi havde gjort det på andre politikområder, ville vi blive beskyldt for at være populister, siger han.



Finansminister Kristian Jensen (V) afviser kritikken.



- Alle de konkrete initiativer i vores klimaplan har vi enten finansieret eller reserveret penge til i vores finanslovsudspil, siger han til Berlingske.



- Og så synes jeg, at det er ansvarligt, at en kommission kommer med forskellige bud på, hvordan man kan lave en grøn omstilling af vores transport.



/ritzau/