Rigsrevisionen kom med advarsel efter advarsel om rod i regnskaber og forretningsgange hos Socialstyrelsen. Det skete ifølge Altinget gennem ti år - fra 2006 til og med 2015.



Alligevel er en 64-årig kvinde, der var betroet embedsmand i Socialstyrelsen, sigtet for at have overført 111 millioner kroner til sig selv i en periode på 16 år.



Pengene kommer fra de satspuljemidler, som staten deler ud til projekter for socialt udsatte.



Kritikken fra Rigsrevisionen har ført til ændringer, lyder det fra Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil. Men de har ikke været tilstrækkelige.



"Man kan bare konstatere, at det stykke arbejde ikke er færdigt endnu. Det skal selvfølgelig blive færdigt, det siger sig selv," siger Rosenkrantz-Theil til Ritzau.



"Det er væsentligt at få kigget på tyverialarmen i statskassen. Tyverialarmen burde jo være gået på et eller andet tidspunkt i løbet af de 16 år. Det har Rigsrevisionen heller ikke fanget. Og det er et af de lag, vi har i statens tyverisikring," siger hun.



Ordføreren peger på, at konstruktionen omkring satspuljemidlerne endnu ikke er gearet til at håndtere så store beløb.



Socialstyrelsen har politianmeldt tre frivillige foreninger



I perioden fra 2006 til og med 2015 sad ministre fra en række forskellige partier i skiftende regeringer på området.



"Ansvaret ligger hos dem, der har det politiske ansvar. Det vil sige de skiftende regeringer og ministre, som har ansvaret for at stramme tingene ordentligt op," siger Pernille Rosenkrantz-Theil.



Hos Dansk Folkeparti understreger socialordfører Karin Nødgaard, at kritikken fra Rigsrevisionen er væsentlig at følge op på.



"Man skal altid lytte til Rigsrevisionen. Især når der kommer kritik. Jeg forventer, at det er noget, man handler ud fra. Det er meget vigtigt. Det er dybt ulykkeligt, at der sidder en masse mennesker, som vi kunne have gjort noget godt for med den store pulje penge, som er forsvundet," siger hun til Ritzau.



Foruden sagen om den 64-årige kvinde kom det fredag frem, at Socialstyrelsen har politianmeldt tre frivillige foreninger for svindel.



Foreningerne har modtaget midler til 25 projekter fra 2014 til i dag. Midlerne er også her modtaget fra satspuljen.



Nu afventer ordførerne de videre undersøgelser og konklusioner.



"Før vi har fået det afdækket, ved vi ikke, hvilken del af tyverialarmen som ikke har virket," siger Pernille Rosenkrantz-Theil.



