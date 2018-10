Terrortrussel får regeringen til at forlænge grænsekontrollen

Grænsekontrollen forlænges i yderligere seks måneder. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den stod til at udløbe 11. november.



Argumentet for forlængelsen er "den alvorlige terrortrussel mod Danmark", oplyser ministeriet.



- Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.



- Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser.



- Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed, siger hun.



Regeringen har fredag orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om beslutningen.



Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 4. januar 2016. Og den er blevet forlænget flere gange.



Indtil slutningen af 2017 har kontrollen været begrundet i migrationsstrømmene og den manglende kontrol med EU's ydre grænser.



Men EU's migrationskommissær meddelte i løbet af 2017, at den danske kontrol på grund af Schengen-reglerne ikke kunne forlænges efter 12. november 2017.



Men siden åbnede EU-Kommissionen for, at Danmark - og andre medlemslande - kan forlænge kontrollen, hvis den begrundes i terrortruslen.



Og det er den begrundelse, som regeringen har benyttet sig af de seneste gange.



En permanent grænsekontrol er et vigtigt tema for Dansk Folkeparti, regeringens støtteparti.



Grænsekontrollen står dog for skud ifølge DF, hvis regeringens finanslovsforslag for 2019 bliver ført ud i livet.



Der er nemlig ikke afsat penge til at videreføre grænsekontrollen. Det sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl tidligere på ugen.



Det skete i forbindelse med et møde hos finansminister Kristian Jensen (V) om næste års finanslov.



