Medier: Ministre truer med oprør mod May over toldunion

En række britiske ministre overvejer ifølge flere britiske medier herunder The Guardian at trække sig, hvis premierminister Theresa May aftaler med EU, at Storbritannien forbliver i en toldunion med EU på ubestemt tid.



Ifølge The Guardian blev nøgleministre i forhold til Storbritanniens exit fra EU - det såkaldte brexit - orienteret om Mays position torsdag.



Stik imod et ønske fra en række EU-kritiske ministre i hendes regering har hun ikke tænkt sig at kræve en slutdato for, hvornår Storbritannien forlader en toldunion med EU.



Mays plan er at blive i toldunionen med EU, indtil en handelsaftale mellem EU og Storbritannien er på plads. Derved køber parterne sig tid til at nå en aftale, efter Storbritannien er trådt ud.



Mindst tre ministre er ifølge avisen The Telegraph på nippet til at træde ud af regeringen, hvis May vil indgå det kompromis. Det strider med tidligere udtalelser fra May.



