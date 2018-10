Relateret indhold Tilføj søgeagent Schengen-samarbejdet

Om en måned udløber den midlertidige grænsekontrol for fire EU-lande, herunder Danmark, formelt.



Østrigs regering har netop orienteret Europa-Kommissionen om, at Østrig forlænger kontrollen ved landets grænser med yderligere et halvt år.



Kommissionen bekræfter, at Østrig har sendt en sådan orientering.



Den danske regering arbejder i disse dage på at afklare samme spørgsmål, bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet.



Beslutningen om grænsekontrol ligger hos medlemslandet. Men der skal ske en orientering til Kommissionen, som vurderer den fremlagte begrundelse for kontrol trods Schengen-reglerne om åbne grænser.



Danmarks aktuelle kontrolperiode udløber 11. november. Orienteringen skal ske senest fire uger før. Derfor skal kommissionens senest 14. oktober have besked fra den danske regering, hvis kontrollen skal videreføres.



Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 4. januar 2016. Den er blevet forlænget flere gange.



Den danske regering har de seneste år begrundet kontrollen med "sikkerhedssituationen i Europa" og migranter, som i "betydeligt omfang" flytter fra land til land.



Skulle kommissionen være uenig med Danmark eller andre EU-lande, der ønsker grænsekontrol, indledes en "konsultationsproces med landet og nabolande", fortæller en talskvinde i kommissionen.



