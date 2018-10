Genanvendelse og genbrug skal gavne dansk økonomi

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er blevet enige om en aftale for genbrug. Partierne er enige om 11 initiativer på området om såkaldt cirkulær økonomi.



I alt skal der bruges 60 mio. kr. i perioden 2019-2022, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.



Aftalen kommer i forlængelse af erhvervspakken, som regeringen, DF og De Radikale blev enige om i slutningen af sidste år.



Initiativerne skal blandt andet få virksomheder til at mindske affaldsmængden, og genbrug og genanvendelse skal blive en større del af dansk økonomi.



"Cirkulær økonomi er ikke bare en grøn og gylden mulighed. Det er også en nødvendighed. Vi er nødt til at gentænke vores måde at producere og forbruge på," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).



Initiativerne skal blandt andet sikre en mere ensartet indsamling af affald i hele Danmark, siger han.



Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) tilføjer:



"Danske virksomheder kan spare enormt mange penge, hvis det bliver lettere at genbruge materialer."



"Vi vil skabe bedre rammer for, at virksomheder og forbrugere kan indfri de økonomiske og miljømæssige potentialer ved en cirkulær omstilling."



Blandt initiativerne er, at man vil fremme en mere standardiseret indsamling af husholdningsaffald.



Hos De Radikale er miljøordfører Ida Auken tilfreds med aftalen.



"Indsamlingen af affald er blevet mere ensartet i kommunerne. Det er også meget positivt. Det duer ikke, at der nærmest findes 98 forskellige måder at indsamle affald på i Danmark i dag."



"Det får vi heldigvis lavet om på nu," siger Auken i en skriftlig kommentar.



"Danmark har simpelthen været fodslæbende, når det gælder affald. Det her forlig er et skridt i den rigtige retning. Men vi mangler stadig målsætninger om genanvendelse."



"Radikale Venstre ønsker et Danmark, der er 100 procent frit for affald i 2050. Og vi skal virkelig tage os sammen, hvis det mål skal blive til virkelighed," siger hun.



I Dansk Industri kalder man aftalen for et skridt i den rigtige retning. Det siger Karin Klitgaard, der er miljøpolitisk chef i DI.



"Vi står foran en spændende udvikling i de kommende år, hvor affald og produkter i langt højere grad vil blive genanvendt," siger hun i en pressemeddelelse.



/ritzau/