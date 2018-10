Kort før brexit-deadline: Barnier vil gøre nordirsk grænse smidig

EU vil gøre det så smertefrit som muligt at transportere varer mellem Nordirland og resten af Storbritannien efter brexit, hvis briterne accepterer EU's forslag om en grænse i Det Irske Hav i stedet for mellem Irland og Nordirland.



Men en irsk løsning er stadig et ufravigeligt krav for, at Storbritannien får en brexitaftale og for at en overgangsperiode frem til december 2020 bliver til noget.



Sådan lød budskabet til briterne fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, i en tale i Europa-Parlamentet sent onsdag eftermiddag.



"Der vil komme administrative procedurer, som ikke eksisterer i dag for varer, der flyttes til Nordirland fra resten af Storbritannien. Vores udfordring er at sikre os, at disse procedurer er så ligetil som muligt og ikke for besværlige, især for mindre virksomheder," sagde Barnier.



Både EU og Storbritannien er enige om, at de tjek ikke må komme på grænsen mellem Irland og Nordirland, men det er stadig ikke lykkedes at skabe et gennembrud i forsøget på at finde en alternativ løsning.



Forhandlerne er gået ind i en helt afgørende fase af forhandlingerne før et EU-topmøde, der starter onsdag næste uge, som er en uformel deadline for en irsk løsning.



Den britiske premierminister, Theresa May, er på vej med et kompromisforslag, som den britiske regering har valgt ikke at lægge offentligt frem, og intense forhandlinger forventes hen over weekenden.



Stregkoder kan erstatte grænsetjek



Men i et forsøg på at "afdramatisere" EU's forslag, hvor Nordirland skal blive i EU's indre marked for at holde grænsen til Irland åben, understregede Michel Barnier, at mange tjek mellem Nordirland og resten af Storbritannien ikke behøver at blive foretaget i selve havnene ved Det Irske Hav.



Tolddeklarationer vil kunne udfyldes online på forhånd, så myndighederne kan nøjes med at scanne stregkoder på containere og lastbiler, understregede Barnier.



De fleste tjek af, at varer, der fremover skal ind i EU lever op til EU's regler, vil kunne foretages af myndighederne ude ved virksomhederne frem for under transporten.



Kun sundheds- og plantesundhedstjek vil blive indført mellem Nordirland og resten af Storbritannien ifølge EU's forslag.



"De tjek er nødt til at foregå ved grænsen af hensyn til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd," sagde Barnier.



May under hårdt pres



EU's forslag om, at der skal gælde andre regler for Nordirland end resten af Storbritannien, har tidligere affødt vrede reaktioner fra Theresa May. Men siden et partikonvent i Det Konservative Parti sidste uge har premierministeren bevæget sig imod et kompromis, som nu skaber håb for fremskridt i forhandlingerne om skilsmisseaftalen.



Men brexitminister Dominic Raab lovede tirsdag i Underhuset, at hvis Storbritannien indgår en aftale med EU om en irsk løsning, vil aftalen være tidsbegrænset. EU har gentagne gange krævet en tidsubegrænset løsning for at briterne kan få en aftale.



Som en understregning af det indenrigspolitiske pres, May er under fra sit eget parti, fordømte tidligere udenrigsminister Boris Johnson i et tweet Mays forsøg på at mødes med EU på halvvejen.



"Dette er et afgørende øjeblik. Det er klart, at (Downing Street, red.) nr. 10 forhandler om et "bagstop", der gør Storbritannien til en permanent EU-koloni," skrev Johnson som reaktion på Barniers tale.



Kilder i Mays støtteparti, det nordirske unionistparti DUP, fortalte tidligere onsdag BBC, at partiet vil stemme imod den britiske finanslov sidst på måneden, hvis May accepterer en løsning, der giver Nordirland andre vilkår en resten af Storbritannien.



Samtidig gjorde Barnier ikke Mays opgave lettere, da han understregede, at Mays forslag til fremtidens handelsforhold - der blev fremlagt i juli i Mays såkaldte Chequers-plan - vil give britiske virksomheder en unfair fordel i forhold til europæiske virksomheder.



Selvom forhandlingerne om handelsforholdet først skal finde sted senere, ventes EU's ledere at fremsætte en udtalelse om fremtiden sammen med skilsmisseaftalen. En række medlemmer af Underhuset har truet med at nedstemme skilsmisseaftalen, hvis EU's udtalelse om fremtiden ikke er detaljeret og lovende nok.