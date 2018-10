En 57-årig hollænder kan blive den næste formand for EU-Kommissionen.



Frans Timmermans, der i øjeblikket er første næstformand for EU-organet og kommissær for retsstatsprincippet, offentliggør onsdag sit kandidatur til topposten over for Financial Times.



Den tidligere hollandske udenrigsminister er ifølge avisen favorit til at blive venstrefløjens kandidat til at erstatte den nuværende kommissionsformand, Jean-Claude Juncker. Han stopper på posten næste år.



Timmermans siger, at han vil sikre, at EU kæmper imod "hensynsløse banker", "isolationistiske amerikanere" og "aggressive kinesere".



Han går efter jobbet, fordi han vil være i stand til at fortælle sine børn, at han "gjorde sit bedste" på et tidspunkt, hvor EU var udfordret.



- "Hvor var du? Du havde alle disse idéer, og du fortalte os altid, hvor vigtig Europa var. Men hvor var du, da det gjaldt?" Det spørgsmål er jeg nødt til at kunne svare på, siger Frans Timmermans til Financial Times.



/ritzau/