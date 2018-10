Relateret indhold Tilføj søgeagent FBI Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer FBI

USA's regering er klar til at sende efterforskere til det saudiske konsulat i Istanbul, hvorfra den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt 2. oktober.



Onsdag sagde vicepræsident Mike Pence, at FBI-agenter kunne bistå med en undersøgelse, "hvis Saudi-Arabien ønsker det".



"USA står klar til at hjælpe på alle tænkelige måder," sagde Pence.



Jamal Khashoggi har været i eksil i USA siden 2017. Han var i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste og opsøgte konsulatet for at få udleveret personlige papirer.



Journalisten er skarp kritiker af den saudiske kronprins Mohammad bin Salman. Ifølge unavngivne tyrkiske kilder er han blevet myrdet på konsulatet.



