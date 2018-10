USA advarer Kina mod valutasvækkelse i konkurrencekapløbet

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin advarer Kina mod at devaluere sin valuta for at kompensere for de højere toldsatser, som USA har pålagt kinesiske varer.



I et interview med Financial Times siger han, at finansministeriet følger valutaforholdene nøje, og at den kinesiske valuta, yuan, er faldet "betydeligt", hvilket han ønsker at drøfte med den kinesiske regering som led i landendes handelsforhandlinger.



"Når vi ser på handelsforholdene, er der ingen tvivl om, at vi ønsker at sikre, at Kina ikke foretager konkurrencemæssige devalueringer," sagde Mnuchin ifølge Financial Times forud for møder mellem G20-landene, IMF og Verdensbanken på Bali i Indonesien.



Han anerkender, at der er flere drivkræfter bag udviklingen i valutakursen, herunder forholdene i den kinesiske økonomi.



Valutaen er således blevet presset af handelskonflikten med USA, en nedgang i den økonomiske vækst, ligesom emerging markets-valutaer over en bred kam har været ramt af udsalg hos investorerne.



"Yuanen er blevet svækket betydeligt i løbet af året. Der er forskellige faktorer bag det, hvilket vi ser frem til at drøfte med dem. En af de faktorer har at gøre med, hvad der er sket i den kinesiske økonomi," siger Steven Mnuchin.



Yuan er blevet svækket 10,9 pct. fra sit stærkeste punkt i år sent i marts til 6,9213 yuan per dollar.



