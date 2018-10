EU-lande er enige om 35 pct. mindre CO2 fra biler i 2030

Relateret indhold Artikler

EU-landene er nået til enighed om at sigte efter en reduktion af bilers og varevognes CO2-udledning på 35 pct. i 2030.



Det skete på miljø- og klimaministrenes møde i Luxembourg tirsdag.



Ministrene holdt møde i mere end 13 timer, før de kort før midnat indgik et kompromis. Indtil da havde det største dilemma været, hvordan man reducerer forureningen uden at forværre erhvervslivets konkurrenceevne.



De 35 pct. var, hvad det østrigske EU-formandskab havde lagt op som et kompromis. Men en række lande, herunder Danmark, ønskede en langt mere vidtgående reduktion.



35 pct. gør i særlig grad ondt på Tyskland, som mener, at kommissionens oprindelige mål var "meget ambitiøst".



Tyskerne frygter, at en alt for hurtig overgang til elbiler vil koste mange arbejdspladser. Produktionen af biler er den største industri i Tyskland, og derfor har den enorm betydning for tysk økonomi og tyske arbejdspladser.



EU's klimakommissær, Miguel Arias Cañete, siger, at kompromisset blev indgået af 20 lande. Fire stemte imod, og fire undlod at stemme.



"Vi havde en meget stor diskussion. I starten troede jeg slet ikke på, at vi ville ende med at få så stærk opbakning til forslaget (på 35 pct. red.)," siger EU-kommissæren.



I en samlet udtalelse udtrykker EU-ministrene desuden stor bekymring over en rapport fra FN's klimapanel, IPCC, der udkom mandag.



Heri står der, at det kræver akut og drastisk handling i en hidtil uset skala, hvis det skal lykkes at begrænse den gennemsnitlige globale opvarmning til 1,5 grad.



De nærmere retningslinjer for reduktionen skal nu fastlægges. De drøftelser begynder onsdag, hvor Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen også er involveret.



Parlamentet ønsker et mere ambitiøst klimasigte, mens kommissionen tidligere har forslået et mindre ambitiøst sigte.



I et udspil fra 2017 lagde EU-Kommissionen op til, at udledningen skal reduceres med 15 pct. i 2025 og 30 procent i 2030 i forhold til niveauet i 2020.



/ritzau/Reuters