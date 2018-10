Trump gentager kritik af Feds rentestigninger

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gentog tirsdag sin kritik af hastigheden af rentestigningerne foretaget af den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Han mener, at det sker for hurtigt, skriver Reuters.



"Jeg mener ikke, at det behøver sat ske så hurtigt. Jeg vil være i stand til at betale af på gælden. Jeg mener ikke, det er nødvendigt at gå så hurtigt frem," sagde Trump til journalister på græsplænen foran Det Hvide Hus, før han tog til Iowa.



Federal Reserve hævede senest renten i september, hvilket var tredje gang i år. En højere rente gør det dyrere for selskaberne at finansiere væksten og for amerikanerne at forbruge.



Fed har mandat fra Kongressen til at sigte efter en lav inflation og lav arbejdsløshed. Lige nu ligger inflationen over 2 pct., og arbejdsløsheden er den laveste i 40 år.



/ritzau/FINANS