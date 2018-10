Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, siger efter at have mødt Nordkoreas leder, at der er sket "reelle fremskridt" i forhandlingerne med det lukkede land.



Pompeo mødtes med Kim Jong-un i weekenden.



"Selv om der stadig er lang vej endnu og meget arbejde at gøre, så kan vi nu se en vej, hvor vi opnår vores ultimative mål, som er fuldstændig og endegyldig atomafrustning i Nordkorea," siger Pompeo tirsdag.



Lignende kommentarer lød der tidligere på dagen fra den amerikanske præsident, Donald Trump. Ifølge ham er der sket "utrolige" fremskridt i forhold til Nordkorea og landets omstridte atomprogram.



Og det går fremad med at planlægge et topmøde nummer to mellem Trump og Kim.



"Det kommer til at ske, og vi er ved at arrangere det lige nu," lød det fra Trump, der videre kunne fortælle, at der i øjeblikket er tre-fire steder på blokken, når det gælder, hvor et eventuelt topmøde skal holdes.



"Der kommer ikke til at gå alt for lang tid."



Trump og Kim mødtes i juni til et topmøde i Singapore. Her lovede den nordkoreanske leder at arbejde for atomafrustning på Den Koreanske Halvø.



Indtil videre har Kim dog ikke accepteret krav fra USA om blandt andet at give en udførlig liste over, hvilke våben og militære faciliteter nordkoreanerne råder over.



Alligevel er Trump positiv.



"Der er ikke nogen raketter i luften, der er ikke nogen missiler i luften, der er ingen atomtest. Vi har gjort utrolige fremskridt - mere end utrolige," sagde Trump.



/ritzau/Reuters