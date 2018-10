Forhandlingerne om fremtiden for dansk film er skudt i gang.



I regeringens udspil skal der afsættes 560 millioner kroner årligt. Og de regionale filmfonde - FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje - skal styrkes med 35 millioner kroner årligt.



"Dansk film står på et stærkt fundament, men der er brug for, at vi i de kommende år tilpasser filmstøtten, så der i fremtiden er danske film til alle," siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.



"Vi har fortsat brug for de store samlende fortællinger i biografen, men filmstøtten skal også understøtte den nye medievirkelighed, hvor vi streamer og ser film på nye måder og i nye formater," siger hun.



