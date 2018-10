Spændinger mellem USA og Kina kan komplicere Nordkorea-møde

En offentlig konfrontation mellem topdiplomater i Kina og USA mandag markerer et nyt niveau i stridighederne mellem de to lande, og samtidig risikerer det dårligere forhold at komplicere et forventet møde mellem USA og Nordkorea.



Det skriver The Wall Street Journal.



Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og den kinesiske pendant, Wang Yi, mødtes mandag i Beijing, og ifølge avisen var det anstrengte forhold mellem de to tydeligt.



Denne gang måtte den amerikanske minister også se langt efter et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, som han ellers besøgte i juni.



Ifølge Daniel Russel, der var topembedsmand i Asien under Obama-administrationen og i dag er vicedirektør for forskningscentret Asia Society Policy Institute, er det udsædvanligt.



"Den konfronterende tilgang, som Trump-administrationen har haft, gør det mere sandsynligt, at Kina vil grave dybere end at give op."



"Det vil reducere sandsynligheden for, at kineserne vil gøre Nordkorea-politikken til en fælles sag," siger han til The Wall Street Journal, med henvisning til et forventet snarligt møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.



I Beijing var ordudvekslingen mandag irritabel, og det tydeliggjorde spændingerne mellem USA og Kina i den optrappede handelskonflikt.



Kinas udenrigsminister begyndte mødet med at anklage USA for at eskalere handelskrigen, at skabe problemer over Taiwan og kritisere den kinesiske indenrigs- og udenrigspolitik uberettiget.



Mike Pompeo svarede, at USA har en "fundamental uenighed" med Kina, men han understregede, at forholdet til landet er "utroligt vigtigt", skriver The Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS