EU-lande kræver hurtigere farvel til diesel- og benzinbiler

Relateret indhold Artikler

Der er lagt op, at EU-landene tirsdag skærper kampen for klimaet og enes om en mere ambitiøs aftale om reduktion af bilers og varevognes CO-udledning.



EU-Kommissionen har i et udspil fra 2017 lagt op til, at udledningen skal reduceres med 15 pct. i 2025 og 30 pct. i 2030. Begge reduktioner er målt i forhold til niveauet i 2020.



Men en række lande, herunder Danmark, ønsker en langt mere vidtgående reduktion.



Og det østrigske EU-formandskab lægger på miljø- og klimaministrenes møde i Luxembourg tirsdag op til et kompromis. Det hedder 35 pct. i 2030.



Efter et større tovtrækkeri blev Europa-Parlamentet i sidste uge enig om, at reduktionen skal være 40 pct. Så snart EU-landene har fundet et fælles standpunkt, kan forhandlingerne om et kompromis begynde.



Østrigs kompromisforslag på 35 pct. gør i særlig grad ondt på Tyskland, som mener, at kommissionens oprindelige mål var "meget ambitiøst".



Tyskerne frygter, at en alt for hurtig overgang til elbiler vil koste mange arbejdspladser. Produktionen af biler er den største industri i Tyskland, og derfor har den enorm betydning for tysk økonomi og tyske arbejdspladser.



Kommissionen har i sin konsekvensanalyse af udspillet sagt, at klimamålet kan koste mange job. Omvendt kan det ifølge analysen også skabe tusindvis af nye job. Det er et spørgsmål om omstilling.



En frisk rapport fra FN's Klimapanel, IPCC, konkluderer, at det haster alvorligt, hvis man vil bremse omfattende forandringer af klodens klima.



Det kræver hurtige, omfattende og "hidtil usete" ændringer i alle aspekter af samfundet, hedder det.



Rapporten viser ifølge Dansk Energis viceadministrerende direktør, Anders Stouge, vigtigheden af at sætte fart på reduktionen af drivhusgasser.



Transportsektoren ligger modsat andre sektorer fortsat over niveauet i 1990 for udledning af drivhusgasser.



"Det er derfor bydende nødvendigt, at Danmark lægger maksimalt pres på forhandlingerne, så vi kan komme så tæt på den CO2-reduktion på 40 pct., som EU-Parlamentet for nyligt vedtog," siger Anders Stouge.



Hos Dansk Energi har håbet været, at reduktionen kommer over 40 pct.. Det er imidlertid ikke realistisk lige nu, erkender organisationen.



"Vi tillader os at se ud ad forruden i stedet for at kigge i bakspejlet. Nogle kræfter i Europa kigger mest i bakspejlet. De koncentrerer sig om at værne om den position, de har i dag, så lang tid som muligt," siger Anders Stouge.



I København fremlægger regeringen tirsdag sit bud på en klimaplan, der også vil indeholde væsentlige omlægninger, når det kommer til fremtidens bilpark.



/ritzau/