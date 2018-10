Trump siger undskyld til Kavanaugh på vegne af hele USA

USA's præsident, Donald Trump, gav en undskyldning på vegne af hele USA, da han mandag aften lokal tid tog imod den nyligt udnævnte højesteretsdommer Brett Kavanaugh i Det Hvide Hus.



"Jeg vil gerne begynde på en lidt usædvanlig måde."



"På vegne af hele USA vil jeg gerne sige undskyld til Brett Kavanaugh og hele hans familie," siger Trump ifølge tv-billeder fra CNN.



Forud for sin udnævnelse var Kavanaugh blandt andet blevet anklaget for at have begået et seksuelt overgreb mod professor Christine Blasey Ford ved en fest tilbage i begyndelsen af 1980'erne.



Trump beklager den "forfærdelige smerte", som Kavanaugh-familien i den forbindelse har været igennem.



"Du har bevist, at du er uskyldig," tilføjer Trump.



Kavanaugh blev ved mandagens ceremoni taget i ed endnu engang.



Allerede lørdag blev han officielt taget i ed, og mandagens begivenhed i Det Hvide Hus var udelukkende ceremoniel, skriver nyhedsbureauet AP.



53-årige Kavanaugh siger, at han er taknemmelig for Trumps støtte.



Samtidig understreger han, at han vil gøre sit ypperste for at være fair i sit nye job som højesteretsdommer.



"Jeg vil altid være en holdspiller på holdet, der består af ni (højesteretsdommere, red.)," lyder det fra Kavanaugh.



Alle øvrige otte højesteretsdommere var til stede i Det Hvide Hus mandag.



Kavanaugh blev lørdag aften dansk tid godkendt som højesteretsdommer. Det skete med stemmerne 50 for og 48 imod i det amerikanske senat.



Kavanaugh regnes for at være en konservativ dommer, og han er den anden dommer, som Donald Trump har fået ind i højesteret. Den første var 51-årige Neil Gorsuch.



Med godkendelsen af Brett Kavanaugh er der nu et konservativt flertal i den magtfulde højesteret, der kommer til at bestå af fem konservative dommere og fire demokrater.



/ritzau/