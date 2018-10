Mere bioethanol i tanken fik aktie til at stige til himmels

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er klar med en plan om at tillade mere majsbaseret bioethanol i benzinen end hidtil, skriver Bloomberg News.



Det fik mandag aktien i det californiske selskab Pacific Ethanol til at tage turen op gennem loftet med en stigning i aktiekursen på 43 pct. på en handelsvolumen, der var 19 gange højere det daglige gennemsnit.



Ifølge Bloomberg vil Trump komme med meddelelsen tirsdag, i et forsøg på at få vælgere fra Midwesten til at stemme på sig.



Også en anden biobrændstofproducent, Green Plains, havde en god mandag. Aktien her steg med 4,9 pct.



Ændringen af reglerne for, hvor meget bioethanol der må være i benzinen, har tidligere været på dagsordenen. Blandt andet har det været diskuteret, om man skulle tillade salg af benzin med op til 15 pct. bioethanol hele året - kendt som E15-benzin. I dag er det ikke lovligt at sælge benzin nogle måneder om sommeren.



I dag er standarden benzin med 10 pct. ethanol, E10-benzin, men en ny aftale kan betyde, at det fremover skal være E15.



/ritzau/FINANS