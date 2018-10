Bid for bid er der blevet spist af det økonomiske råderum, der er det forventede fremtidige overskud på statsbudgettet. Nu er det næsten ædt op.



Det viser to folketingssvar fra Finansministeriet, som har regnet på, hvad der går til forsvarsforliget og det demografiske træk, som er et udtryk for de kommende års udgifter til eksempelvis flere ældre og børn.



Råderummet vil i 2025 være 27,5 milliarder kroner. Men tager man højde for de to ovennævnte ting, er der reelt 2,75 milliarder kroner tilbage.



Dermed er der gjort et ordentligt indhug i fælleskassen, som politikerne på Christiansborg blandt andet bruger på reformer.



Det betyder færre penge til alt fra afgiftslettelser til miljø og klima, som politikerne har talt om at bruge pengene på.



I det første svar ser ministeriet på udviklingen i demografien. Her vil udgifterne stige fra tre milliarder kroner næste år til 22,5 milliarder kroner i 2025.



Opjusterede økonomisk råderum



Politikerne kan frit lade være med at bruge pengene på flere ældre og børn, men det er et emne, som er højt på dagsordenen på Christiansborg.



Tager man højde for det, er der fem milliarder kroner tilbage af finansministerens økonomiske forråd.



I det andet svar har ministeriet regnet på, hvad der går til forsvarsforliget fra før sommer, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale.



Når udgifterne fra 2020 skal betales, vil de stige fra 0,5 milliarder kroner til 2,25 milliarder kroner i 2025.



Dermed er der reelt set blot 2,75 milliarder kroner tilbage i råderummet, som undervejs isoleret set vil være i underskud i nogle år.



I april opjusterede finansminister Kristian Jensen (V) det økonomiske råderum til 29,5 milliarder kroner.



Men det er altså nu nede på 27,5 milliarder kroner, hvis man ikke tager højde for forsvarsforliget eller det demografiske træk.



