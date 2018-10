Trump vil forhindre Kina i at handle med andre lande

Den amerikanske regering vil forsøge at forhindre EU, Storbritannien og Japan i at indgå aftaler med Kina uden om USA i et forsøg på at isolere den kinesiske økonomi.



Det skriver Financial Times.



I den nyligt indviede handelsaftale med Canada og Mexico, Nafta, indgår et klausul om, at de andre medlemslande skal underrettes, hvis der føres forhandlinger med en såkaldt "non-market"-økonomi.



Aftalen kræver også af Canada og Mexico, at enhver snak med omtalte økonomier deles med USA, der har mulighed for at forlade handelsaftalen, hvis der aftales en sådan handel.



Nu vil USA ifølge en højtstående talsmand fra Trump-administrationen forsøge at indgå lignende aftaler med EU og Japan samt Storbritannien, når landet forlader EU.



"Vil dette danne præcedens for fremtiden? Absolut. Det er vigtigt, at vi forsikrer os om, at enhver aftale, vi indgår, ikke bliver undermineret i sidste ende, og at Kina ikke finder en bagvej til det amerikanske marked," siger en højtstående talsmand for den amerikanske regering til Financial Times.



Dan Price, der er tidligere repræsentant for Bush-administrationen, siger til Financial Times, at den amerikanske regering indfører sanktioner gennem handelsaftaler. Hvis lande vil have fortrinsret til det amerikanske marked, må der ikke indføres frie handelsaftaler med lande, USA ikke kan lide.



/ritzau/FINANS