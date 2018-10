Tropiske Trump knuser Lulas afløser i første runde i Brasilien

Relateret indhold Artikler

Den yderliggående højrefløjspolitiker og tidligere kaptajn i hæren Jair Bolsonaro blev en klar vinder af første runde ved præsidentvalget i Brasilien søndag.



Han opnåede dog ikke de 50 pct. af stemmerne, der ville have givet ham præsidentposten efter første runde. Bolsonaro skal derfor møde Arbejderpartiets kandidat, Fernando Haddad, i en anden valgrunde 28. oktober.



Jair Bolsonaros navn stod på 46,3 pct. af alle gyldige stemmesedler efter søndagens valg, mens Haddad måtte tage til takke med 29 pct. af stemmerne.



Valget har ifølge nyhedsbureauet Reuters udstillet den dybe polarisering i Brasilien, hvor mange vælgere har stemt på Bolsonaro i protest mod korruption blandt magthaverne i landet.



Bolsonaros rival, Fernando Haddad, blev udpeget som Arbejderpartiets præsidentkandidat, efter at ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva blev udelukket på grund af en korruptionsdom.



Jair Bolsonaro har lovet vælgerne at lægge en hård kurs over for kriminalitet og korruption. Hans valgkamp fik for alvor vind i sejlene, da han blev udsat for et knivangreb under et vælgermøde i sidste måned.



Bolsonaro bliver af politiske kommentatorer kaldt "Tropiske Trump" på grund af hans store følge på de sociale medier, hans stridslystne retorik og mange kvinder.



Han står i øvrigt over for flere føderale tiltaler for racistiske og kvindefjendske udtalelser.



Jair Bolsonaro, der stadig passer sengen efter knivoverfaldet mod ham, mener, at han burde have været kronet som Brasiliens præsident allerede søndag.



I en video på Facebook siger han således, at han ville have fået mere end 50 pct. af stemmerne, hvis det ikke havde været for en fejl i stemmemaskinerne. Han uddyber dog ikke, hvad fejlen skal have været.



Fernando Haddad, der blev slået klart ved søndagens valgrunde i Brasilien, siger efter nederlaget, at "demokratiet er i fare".



Han opfordrer nu brasilianerne til at stå sammen og give ham sejren ved den anden runde af valget.



/ritzau/Reuters