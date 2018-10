Konservativ profil er netop gået på barsel - men satser på valg til foråret

De Konservatives gruppeformand og politiske ordfører, Mette Abildgaard, er netop gået på barsel, og hun regner med at vende tilbage til Folketinget i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.



Derfor håber hun, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) venter med at udskrive folketingsvalg til foråret 2019.



Statsministeren har allerede udtalt, at valget først kommer næste år.



- Jeg vil gerne love Løkke en stor is i Nyhavn, hvis han holder det løfte. Det vil passe mig rigtig fint.



- Men mon ikke vi får et valg i løbet af foråret, og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar til valgkamp, siger hun.



Abildgaard tilføjer, at hun både har valgplakater klar og et kampagnehold samlet, som kan rykke ud, hvis valget lige pludselig kommer.



Der skal være valg senest 17. juni 2019.



/ritzau/