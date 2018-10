FDM om højere skrotpræmie for biler: "Vi er selvfølgelig også interesseret i, hvad pisken bliver"

I den kommende uge vil regeringen præsentere en samlet plan for, hvordan Danmarks bilpark kan blive mere klimavenlig. Allerede nu er det lagt frem, at planen indeholder en stigning i skrotpræmien for gamle dieselbiler.



Bilisternes interesseorganisation FDM er glad for forslaget, men vil afvente hele pakken af forslag, inden man er klar med den store ros.



- Der er ingen tvivl om, at dette her kan sende de allerældste dieselbiler ud af markedet. Og det vil have en positiv effekt for miljøet.



- Men man køber jo ikke en helt ny bil til 300.000-400.000 kroner, hvis man skrotter sin gamle dieselbil. Man køber nok nærmere en brugt.



- Så det er ikke noget, der for alvor ændrer den overordnede miljøpåvirkning, siger afdelingschef hos FDM Torben Lund Kudsk.



Forslaget bliver lovsunget af politikerne bag. Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger til avisen Danmark, at forslaget skal få de ældste dieselbiler "væk i en ruf".



Og på det sociale medie Twitter skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA):



- Skrotpræmier er fornuftig miljøpolitik. Vi fjerner det, der forurener mest, og vi gør det på en måde, der ikke giver en ekstraudgift for borgerne.



Hos FDM vil man dog gerne se hele pakken af forslag, inden man lovsynger forslaget alt for meget.



- Vores forventning er, at der er flere elementer i denne har aftale. Og der er papirer i omløb, der indikerer, at der også kan komme forbud mod at køre i ældre dieselbiler i flere byer.



- Så inden vi sætter to streger under noget, så vil vi gerne se hele forslaget.



- Vi får nu præsenteret nogle gulerødder til bilisterne. Men vi er selvfølgelig også interesseret i, hvad pisken bliver, siger Torben Lund Kudsk.



Ifølge regeringen vil forslaget fjerne 36.000 af de omkring 150.000 dieselbiler fra før 2006, der kører på de danske veje.



I alt er der over tre millioner biler i Danmark.



/ritzau/