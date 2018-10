Ny havnetunnel og ø med plads til 35.000 beboere: Her er overblikket over Regerings store plan for København

Regeringen har fredag lanceret en hovedstadsstrategi - her får du overblikket.I forbindelse med havnetunnelen etableres en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.En Østlig Ringvej vil samlet set forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd.Hele strækningen vil forløbe i tunnel med tilhørende til- og frakørsler.Som en del af aftalen mellem Staten og Københavns Kommune er det besluttet at udvide undersøgelsen til også at omfatte en alternativ linjeføring for en ringvej i tunnel langs Amagers østkyst til Øresundsmotorvejen, hvormed det også bliver muligt at fredeliggøre eksisterende veje til lufthavnen.Forundersøgelsen af Østlig Ringvej forventes afsluttet ultimo 2019.Et helt centralt element i planen er, at København får en helt ny bydel.Den får navnet 'Lynetteholmen', og vil på sigt give plads til knap 50.000 nye københavnere, heraf ca. 35.000 alene på Lynetteholmen.Lynetteholmen anlægges som en ny ø ved at opfylde et areal på ca. 2 mio. m2 i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten.Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil bidrage til at finansiere den nødvendige infrastruktur til området - Østlig Ringvej og metrobetjening af området.Lynetteholmen forventes i sig selv at kunne rumme ca. 2,5-3 mio. etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri.Principaftalen om anlæg af Lynetteholmen indgås i første omgang mellem regeringen ogoverborgmesteren.Aftalen forudsætter, at et flertal i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentationstøtter aftalen. Den vil også skulle tiltrædes af Frederiksberg Kommune i kraft af deres medejerskab afMetroselskabet.På dette grundlag igangsættes en VVM-undersøgelse af anlæg af Lynetteholmen, som ventes at tage ca.to år at gennemføre.Der gennemføres i øjeblikket en forundersøgelse af en Østlig Ringvej, somforventes afrapporteret ultimo 2019.Med aftalen igangsættes desuden en forundersøgelse af metrobetjening af området.