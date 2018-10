Vred senator: Vi får kun én time til at læse FBI-rapport om Kavanaugh

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske forbundspolitis efterforskning af påståede seksuelle overgreb begået af højesteretsnominerede Brett Kavanaugh forventes at blive afsluttet torsdag.



Herefter afleverer FBI en rapport om efterforskningen til Senatets medlemmer, som får én time til at læse den.



Det skriver den demokratiske senator Chris Murphy på Twitter.



Gennemlæsningen skal foregå i et lukket rum, og senatorerne må ikke videregive informationer herfra til offentligheden.



Ifølge Chris Murphy får medlemmerne ikke mulighed for at følge op på rapporten. I stedet skal de stemme om Brett Kavanaughs nominering allerede få dage senere.



"I to år har McConnell (flertalsleder i Senatet Mitch McConell red.) nøje og bevidst smadret Senatet. Det her er afslutningen. Ingen pli eller traditioner er tilbage. Nu handler det kun om magt og politik," skriver Murphy på Twitter.



Allerede onsdag fortalte Mitch McConnell, at FBI-rapporten udelukkende vil blive offentliggjort for medlemmer af Senatet.



"Vi vil snart modtage FBI's rapport. Den vil blive gjort tilgængelig for alle senatorer, og kun senatorerne vil få tilladelse til at læse den. Det er sådan, disse rapporter altid bliver håndteret," sagde han til pressen.



Han undlod dog at fortælle, at Senatets medlemmer har begrænset tid til at læse den.



Det er den i dag 51-årige Christine Blasey Ford, der hævder, at Brett Kavanaugh forgreb sig på hende under en high school-fest i Maryland i begyndelsen af 1980'erne. På det tidspunkt var hun 15 år, og han var 17.



Brett Kavanaugh har gentagne gange afvist anklagerne.



Torsdag i sidste uge deltog både Brett Kavanaugh og Christine Blasey Ford i en offentlig høring i Senatet. Under høringen, der varede ni timer, svarede begge på spørgsmål fra Senatets retsudvalg og en særligt udpeget udspørger.



Dagen efter fik FBI en uge til at efterforske anklagerne, og det er rapporten om disse, Senatets medlemmer venter på.



FBI har endnu ikke kontaktet hverken Blasey Ford eller Kavanaugh. Christine Blasey Fords advokater har ellers sendt "adskillige" breve og e-mails til forbundspolitiet med navne på vidner samt beviser, "der kan hjælpe FBI".



Det oplyste advokaterne onsdag.



Senatet ventes lørdag at stemme om Kavanaughs nominering.



/ritzau/