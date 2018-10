Vestager forventer ikke genvalg som kommissær: "Danmark ikke alt for begejstret for at give mig endnu et mandat"

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, forventer ikke at blive Danmarks bud på en kommissær i den nye periode, der begynder i 2019.



Det siger hun på en pressekonference i Paris onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



- Mit hjemmehørende medlemsland (Danmark, red.) virker ikke alt for begejstret for at give mig endnu et mandat. Og det er endda en underdrivelse, sagde Margrethe Vestager på pressekonferencen.



Margrethe Vestager har siden 2014 været EU's konkurrencekommissær. Hun blev indstillet af den daværende SR-regering.



Dengang støttede de blå partier ikke udnævnelsen.



I Danmark er traditionen, at statsministeren sikrer, at flertallet i Folketinget ikke er imod udnævnelsen af den danske kommissær.



Derfor er det også typisk en person fra et af regeringspartierne, som bliver udnævnt som dansk kommissær.