Kun Senatet får lov til at læse FBI-rapport om Kavanaugh

Forbundspolitiets (FBI) efterforskning af de påståede seksuelle overgreb begået af højesteretsnominerede Brett Kavanaugh vil udelukkende blive offentliggjort for medlemmer af Senatet.



Det oplyser flertalslederen i Senatet, Mitch McConnell, natten til onsdag dansk tid. Det skriver CNN.



"Vi vil snart modtage FBI's rapport. Den vil blive gjort tilgængelig for alle senatorer, og kun senatorerne vil få tilladelse til at læse den. Det er sådan, disse rapporter altid blive håndteret," siger Mitch McConnell.



Dermed får offentligheden ikke mulighed for at læse FBI's rapport.



Christine Blasey Ford hævder, at Brett Kavanaugh forgreb sig på hende under en high school-fest i Maryland i begyndelsen af 1980'erne. På det tidspunkt var hun 15 år, og han var 17.



Det er de beskyldninger, som FBI har fået en uge til at efterforske.



Brett Kavanaugh har gentagne gange afvist anklagerne.



Fem dage inde i FBI's efterforskning har forbundspolitiet endnu ikke kontaktet Christine Blasey Ford. Det oplyser hendes advokater.



Advokaterne har sendt adskillige breve og e-mails til forbundspolitiet med navne på vidner samt beviser, "der kan hjælpe FBI". Men FBI er aldrig vendt tilbage. Det oplyser advokaterne i et brev til FBI-direktør Christopher Wray og den føderale anklager Dana Boente.



I brevet beskriver advokaterne deres frustration.



"Det er ubegribeligt, at FBI vil gennemføre en grundig efterforskning af Christine Blasey Fords anklager uden at afhøre hende, Brett Kavanaugh eller vidnerne, som vi tidligere har identificeret overfor jer," skriver de.



Torsdag deltog både Brett Kavanaugh og Christine Blasey Ford i en offentlig høring i Senatet. Under høringen, der varede ni timer, svarede begge på spørgsmål fra Senatets retsudvalg og en særligt udpeget udspørger.



Ifølge avisen The Wall Street Journal forventer FBI at afslutte efterforskningen af sexanklagerne onsdag.



Senatet ventes senere på ugen at stemme om Kavanaughs nominering.



/ritzau/