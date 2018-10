Så sker der noget i Sverige: Moderaternas leder sonderer mulighederne for at danne regering

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har fået til opgave at sondere mulighederne for at danne regering i Sverige.



Det er Andreas Norlén, der er formand for Riksdagen, som har bedt Kristersson om at forsøge at danne regering.



- Det handler om at undersøge muligheden for at danne en regering, der kan godkendes af Riksdagen, siger Norlén, der tirsdag havde møde med alle partiledere om den politiske situation, der fortsat er uløst efter valget den 9. september.



Riksdagsformanden sagde, at der i den nuværende situation er to personer, som det vil være rimeligt at give opgaven med at danne regering.



Den ene er den fungerende statsminister, socialdemokraten Stefan Löfven. Den anden er Kristersson, der i øvrigt er partifælle med Andreas Norlén.



På en pressekonference tidligere tirsdag sagde Kristerssson, at han ønsker at danne en regering med deltagelse af de fire partier i den borgerlige alliance.



Det er en meget svær opgave, som den konservative partileder er kommet på.



Han er leder af den borgerlige alliance, som har 143 mandater, men den rødgrønne fløj har 144 mandater.



Desuden har det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, som ingen af de øvrige partier vil samarbejde med, 62 mandater.



Der skal 175 mandater til et flertal.



Der er ikke noget krav om, at Kristerssson for eksempel skal kunne vise, at han kan få næste års finanslov igennem Riksdagen i Stockholm, den svenske hovedstad.



Statsministeren skal ikke nødvendigvis have et flertal i ryggen. men han må ikke have et flertal imod sig.



Ulf Kristersson har fået to uger til at løse opgaven med en regeringsdannelse. Men han skal om en uge aflægge rapport om, hvordan det går, skriver det svenske nyhedsbureau TT.



Norlén siger, at de politiske partier nu må begynde at tale sammen og være parat til at flytte holdninger. Ellers får Sverige ikke en regering.



/ritzau/TT