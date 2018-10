Mindretalsregering er på plads i Grønland efter ugelang krise

En mindretalsregering med støtte fra Demokraterne er kommet på plads i Grønland efter en ugelang regeringskrise.



Det siger landsstyreformand Kim Kielsen fra socialdemokratiske Siumut på et pressemøde tirsdag ifølge flere grønlandske medier.



Kielsen selv vælger at fortsætte i spidsen for regeringen.



Dermed kommer regeringen til at bestå af partierne Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai.



De har været en del af koalitionen siden foråret, hvor der blev afholdt valg.



De tre formænd for partierne - henholdsvis Kim Kielsen, Siverth K. Heilmann og Vittus Qujaukitsoq - har netop underskrevet en ny koalitionsaftale, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.



- Det er en noget kortere koalitionsaftale sammenlignet med den seneste aftale, siger Kielsen ifølge Sermitsiaq.



- Aftalen indeholder vigtige emner, som fiskeri, udvinding af råstoffer og yderligere styrkelse af økonomien.



Krisen opstod, da selvstændighedspartiet Partii Naleraq 9. september trak sig fra koalitionen, som dermed mistede sit flertal.



I partiet var der blandt andet frustration over, at den danske regering skulle være med til at finansiere en omdiskuteret lufthavnspakke



Hvorvidt Kielsen ville fortsætte i spidsen for en mindretalsregering var - bortset fra regeringsdannelsen - et af de store spørgsmål på dagens pressemøde.



Fredag udbad han sig således en tænkepause i forhold til situationen, hvilket fik flere til at spekulere i hans fremtid som landsstyreformand.



- En mindretalsregering vil betyde, at jeg skal have kortere tid til min familie, så jeg skal i weekenden tænke over, hvad der skal ske, sagde Kielsen i den anledning.



Men nu har han altså besluttet at fortsætte.



/ritzau/