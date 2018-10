Italien ser stort på reglerne og skruer vildt op for budgettet: EU-finansminstre rynker panden

Italiens regering har besluttet at bruge mange flere penge end tidligere, og det bekymrer de øvrige EU-lande, endnu før italienerne om to uger præsenterer EU for et færdigt udspil.



- Vi har regler i EU, og vi går ud fra, at reglerne bliver overholdt, siger Østrigs finansminister, Hartwig Löger, før et møde i gruppen af eurolande i Luxembourg.



Kort efter ankommer Cyperns finansminister. Han understreger vigtigheden af budgetreglerne af hensyn til den europæiske valutas stabilitet.



- Vi har meget klare regler, og disse regler er meget vigtige. De skal overholdes af alle medlemslande. Stabiliteten af euroen kræver, at sådanne regler overholdes, siger Harris Georgiades.



Han vil ikke udtale sig om Italien specifikt, da det er for tidligt i processen, og da man ikke kender Italiens budget i detaljer.



Italiens regering har fremlagt et budgetudspil, der afsætter penge til borgerløn og lavere pensionsalder.



Den ekspansive finanspolitik går stik imod EU-linjen, og det bekymrer i særlig grad, at de italienske banker er sårbare.



Også EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, løfter en pegefinger i retning af Italiens regering.



Den vil øge budgetunderskuddet markant til 2,4 procent af bruttonationalproduktet de næste tre år.



Den franske EU-kommissær understreger, at der er tale om en "meget, meget klar afvigelse" af den tidligere finanspolitik.



Og det bekymrer EU-Kommissionen, som først 15. oktober kender Italiens budgetplan i detaljer.



- Vi har reglerne, fordi de skal respekteres. Reglerne er fair, og de beskytter borgerne mod at komme til at betale for meget, siger Moscovici.



Enkelte finansministre understreger, at man ikke skal dømme Italiens regering for tidligt.



En af dem er Luxembourgs finansminister, Pierre Gramegna, som nævner, at der også kan være fordele ved Italiens ekspansive politik.



Han argumenterer som Italiens regering i øvrigt med, at der skal skabes vækst, som igen kan føre til, at underskuddet bringes ned.



/ritzau/