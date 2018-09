Trump genåbner undersøgelse af Kavanaugh

Præsident Donald Trump har bedt FBI om at undersøge anklagerne mod Brett Kavanaugh, der er nomineret til det ledige sæde i den amerikanske Højesteret.



Det beretter CNN med henvisning til en kilde i Det Hvide Hus.



Undersøgelsen skal have et "begrænset omfang" og være færdiggjort inden én uge, siger Trump ifølge AP.



Tre kvinder er stået frem med beskyldninger mod Kavanaugh om seksuelle overgreb og upassende adfærd, der skal have fundet sted i 1980'erne.



- Min familie og mit navn er blevet ødelagt på grund af anklager mod mig, sagde Kavanaugh torsdag.



Fredag godkendte retsudvalget nomineringen af Kavanaugh til Højesteretsdommer med 11 mod 10 stemmer.



