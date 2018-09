Mexico: USA og Canada er tæt på ny aftale om frihandel

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

USA og Canada kan være på nippet til at blive enige om en opdatering af frihandelsaftalen Nafta.



Et kompromis mellem de to lande kan falde på plads i løbet af weekenden. Det siger Mexicos økonomiminister, Ildefonso Guajardo, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.



USA og Mexico blev i august enige om rammerne for en fornyelse af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta), som siden 1994 været grundlaget for samhandlen mellem de to lande samt Canada.



Fredag udsatte USA og Mexico pludselig en planlagt offentliggørelse af indholdet i deres nye aftale.



Det skete for at give USA og Canada mere tid til at løse deres uenigheder og sikre, at Nafta også fremover omfatter tre lande.



Det afslørede økonomiminister Ildefonso Guajardo fredag i senatet i Mexico City. Her kom han også ind på muligheden for et snarligt gennembrud.



- I de næste 48 timer vil vi vide, om det bliver en trilateral pagt, eller om vi skal fremlægge teksten som en bilateral aftale, siger han.



Han tilføjer, at USA og Canada udtrykkeligt havde anmodet om en udsættelse af aftalens indhold.



USA's præsident, Donald Trump, har tidligere truet med at gå videre med kun Mexico som Nafta-partner.



Trump har desuden advaret Canada om, at USA vil lægge told på importerede biler og autodele fra naboen mod nord, hvis forhandlingerne løber ud i sandet.



Det er ifølge Reuters især uenighed om adgangen til Canadas marked for mejeriprodukter, der er den store knast i forhandlingerne med USA.



Mexicos kommende præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, insisterede fredag på en trilateral aftale. Han oplyste samtidig, at USA har sendt et nyt udkast til den canadiske regering.



En talsmand for USA's leder af forhandlingerne afviser over for Reuters at kommentere samtalerne med Canada.



/ritzau/