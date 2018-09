Merkel: Vi har dybe uoverensstemmelser med Tyrkiet

Der er "dybtliggende uoverensstemmelser" mellem Tyskland og Tyrkiet, lyder det fra den tyske forbundskansler, Angela Merkel.



Det siger hun under et pressemøde i Berlin med den besøgende tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.



Det står hurtigt klart, at uoverensstemmelserne stadig består.



Erdogan kræver, at Tyskland udleverer flere hundrede tilhængere af den åndeligt lærde Fethullah Gülen. Han lever i eksil i USA og anses af Tyrkiet for at være hovedmanden bag et fejlslagent kup i 2016.



Den tyrkiske præsident vil samtidig have den tyske regering til at erklære Gülens netværk en terrororganisation.



Men sådan spiller klaveret ikke, lader Merkel forstå.



- Vi tager de beviser, som Tyrkiet har fremlagt, meget alvorligt. Men vi behøver mere materiale, hvis vi skal klassificere det på samme måde, som vi klassificerede (den kurdiske organisation) PKK, siger hun.



Erdogan kræver på pressemødet, at Tyskland også udleverer den tidligere chefredaktør på oppositionsavisen Cumhuriyet - Can Dündar.



- Denne person er en dømt som en kriminel efter tyrkisk lov, siger han.



Dundar og en kollega blev i 2016 idømt fem års fængsel for at offentliggøre en video, der viser den tyrkiske efterretningstjeneste transportere våben ind i Syrien. De blev løsladt efter en appelsag.



Merkels kritik af Tyrkiet gælder især de tyske statsborgere, som stadig holdes fængslet i Tyrkiet.



Hun efterlyser på pressemødet "konkrete fremskridt" fra tyrkisk side for at få frigivet disse tyske borgere.



De to er enige om at gøre en indsats for at få løst den militære konflikt i Syrien og især i forhold til provinsen Idlib, der grænser op til Tyrkiet.



Derfor er der planlagt et møde i næste måned mellem Merkel og præsidenterne for Frankrig, Rusland og Tyrkiet, siger hun.



Erdogan blev fredag formiddag hilst velkommen af præsident Frank-Walter Steinmeier. Det skete foran det tyske overhoveds residens i Berlin, Bellevue.



Besøget kommer efter en periode med spændinger mellem de to lande. Erdogan har blandt andet beskyldt Merkel og hendes regering for at opføre sig som nazister.



Præsident Steinmeier sagde torsdag, at Erdogans besøg ikke udtrykker en "normalisering" af forholdet mellem de to lande.



- Vi er langt fra det, men det kunne være starten på det, konstaterede han.



