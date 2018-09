EU forbereder fem-dags-nødplan i tilfælde af "no deal"-brexit

EU planlægger lovændringer, der vil give unionen mere råderum i tilfælde af et "no deal-brexit."



Det skriver Financial Times.



Det skulle Martin Selmayr, der er generalsekretær i Europa-Kommissionen, ifølge diplomater onsdag have underrettet ambassadører om.



"Han sagde, at fem dage var al den tid, de havde brug for til det meste af det," sagde en diplomat ifølge Financial Times.



Europa-Kommissionen forklarede onsdag EU-medlemslandene om metoderne, der skal gøre det muligt for EU at træffe beslutninger i tilfælde af et hårdt brexit, uden at aftaleforhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse undermineres.



EU håber stadig på at nå til enighed med Storbritannien, hvor transport, told og finansielle ydelser er topprioriteter. I tilfælde af et "no deal-brexit" forventes det derfor, at midlertidige nødforanstaltninger vil blive taget i brug for at begrænse uroligheder.



Femdags-planen vil - hvis anvendt - lade EU styre, hvordan EU-institutioner og medlemslande skal forberede sig, samt hvordan der bedst afbødes for de værste konsekvenser ved brexit.



Planen mødes derfor også af kritik, da magten i EU samles på få hænder og dermed fratages medlemslandene og EU-parlamentet. Nogle EU-diplomater sår også tvivl om, hvorvidt de nødvendige lovændringer kan gennemføres på en så fremskyndet måde.



/ritzau/FINANS