Omstridt pensionsreform vedtaget i Rusland

Underhuset i det russiske parlament godkendte torsdag en omstridt pensionsreform, som hæver pensionsalderen med fem år til 65 år for mænd og til 60 år for kvinder.



Præsident Vladimir Putin har mistet en del af sin popularitet som følge af den omstridte pensionsreform, som mange dog mener har været udskudt alt for længe. Det er den første pensionsreform i Rusland i 80 år.



Der har været udbredte protester mod en forhøjelse af pensionsalderen. Putin har på grund af protesterne lempet reformen for kvinder, så pensionsalderen kun hæves med fem år.



Omkring 43 procent af de russiske mænd ventes ikke at blive 65 år. Den gennemsnitlige levealder i Rusland er 77 år for kvinder og 66 år for mænd.



