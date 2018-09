Jarlov står skoleret på EU-møde: "Det ikke er rart for mig som erhvervsminister at skulle stå her, fordi Danske Bank har dummet sig"

En sag om hvidvask i Danske Bank kaster skygger over Danmark og den danske finanssektor, erkender erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).Torsdag morgen i Bruxelles har han givet EU-retskommissær Vera Jourova svar på, om Danmark overholder EU-regler, og hvordan sagen kunne udvikle sig til det, han kalder "Europas vel nok største hvidvasksag nogensinde"."Det er da klart, at det ikke er rart for mig som erhvervsminister at skulle stå her, fordi Danske Bank har dummet sig, og forklare Europa, hvad der er foregået i Danmark," siger Rasmus Jarlov. Han omtaler sagen, hvor store milliardbeløb er strømmet igennem en estisk filial, og hvor Danske Bank gav forkerte eller mangelfulde oplysninger til danske myndigheder, som en "dybt alvorlig forbrydelse"."Det må aldrig ske igen i en dansk bank."Kommissæren har interesseret sig for, om Danmark følger EU-direktivet om hvidvask. Hun ville vide, om Danmark har de foranstaltninger, der skal være for at forhindre hvidvask.Jarlov mener, at Danmark har implementeret direktivet. Så det er ifølge ministeren ikke problemet."Det er meget oplagt, at man også på europæisk niveau ser, hvad kan vi gøre fælles, for at sikre at de transaktioner, der går på tværs af grænserne, er under kontrol, og at kriminelle ikke kan udnytte vores banker."Den konservative erhvervsminister erkender i samme stund, at noget skal ændres. Både på nationalt og på europæisk niveau. "Det tyder ikke på, at alt er gået, som det skal i en sag som denne. Meget tyder på, at vi skal lære af denne sag. Det er det, vi arbejder på i øjeblikket," siger Jarlov.I Danmark skal man, som Jarlov også tidligere har forklaret i forbindelse med et samråd i Folketinget, styrke Finanstilsynet."Det er meget åbenlyst, at vi må arbejde med at give Finanstilsynet flere muskler, mere hjemmel og mere adgang til information ude i bankerne.""De skal ikke være afhængige af den information, bankerne selv leverer. Vi nødt til at sikre, at det bliver straffet, når banker giver forkerte informationer," siger Rasmus Jarlov.Ministeren har den seneste tid fået interessen fra udlandet at mærke. Sagen om hvidvask har tråde til store dele af verden."Det er noget, der kaster skygger over vores finanssektor. Det er meget naturligt, at der er en stor interesse fra udlandet - også fra EU. Det er ekstremt vigtigt, at vi sørger for at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at det får de konsekvenser, det bør have," siger Jarlov./ritzau/