Trump lover hurtig Mellemøst-plan

USA's præsident, Donald Trump, vil "inden for de næste to-tre-fire måneder" præsentere en fredsplan for Mellemøsten.



Det sagde han onsdag til journalister i FN's hovedkvarter i New York.



- Det er en drøm for mig at få det gjort, inden min første embedsperiode slutter, sagde præsidenten.



Trump mødtes onsdag med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, på sidelinjen af FN's Generalforsamling.



Den amerikanske præsident kom onsdag også med sin hidtil tydeligste udmelding om, at han ønsker, at der oprettes en palæstinensisk stat side om side med Israel.



- Det er det, jeg vil mene fungerer bedst, det er min fornemmelse, sagde Trump.



/ritzau/