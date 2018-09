Kina vil sænke importtariffer på 1585 produkter fra november

Relateret indhold Tilføj søgeagent WTO Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer WTO

Kina vil skære i importtarifferne på nogle varer, herunder tekstilvarer, bygningsmateriale, papirprodukter og elektroniske varer, fra 1. november. Det skriver Bloomberg News med henvisning til den kinesiske statsradio.



Det drejer sig om afgifter på 1585 produkter, hvilket vil lette skattebyrden for forbrugere og virksomheder med omkring 60 mia. yuan, svarende til 55,3 mia. kr.



Den overordnede toldsats vil blive sænket til 7,5 pct. fra 9,8 pct. sidste år, skriver Bloomberg News.



Mediet skriver ikke, hvilke lande som vil blive omfattet af de nye importtariffer, men normalt skal alle lande tilbydes den samme reduktion af tariffer i henhold til reglerne i Verdenshandelsorganisationen, WTO.



Kina er i øjeblikket involveret i en handelsstrid med USA. I mandags trådte en ekstratold på import af kinesiske varer fra amerikansk side i kraft på 200 mia. dollar, svarende til 1300 mia. kr.



Foreløbig har Kina varslet at svare igen med ekstratold på amerikanske varer for 60 mia. dollar, svarende til 380 mia. kr.



/ritzau/FINANS