Løkke: Nedslående Trump-tale med fravær af ledelse

Donald Trump lagde i sin tale tirsdag ved FN's Generalforsamling ikke skjul på, at USA under hans ledelse er sig selv nærmest.



Den amerikanske præsident gjorde det klart, at han ikke har tænkt sig at deltage mere i det internationale samarbejde - tværtimod.



Og det ærgrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der forgæves lyttede efter ord om klima eller menneskerettigheder i Trumps tale.



- Indholdet var på mange måder nedslående for os, der tror på internationalt samarbejde.



- Det handlede om, at Amerikas interesser går forud for alt andet, og så længe man ikke krydser deres spor først, så må man gøre, hvad man vil.



- Som verdens rigeste land og som den frie verdens leder mener jeg, at man har et ansvar for at se ud over egne grænser. Men dér oplevede jeg et fravær af ledelse, siger statsministeren.



Han roser dog Trump for at holde en mere sammenhængende og mere afdæmpet tale end på sidste års generalforsamling.



/ritzau/