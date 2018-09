Irsk premierminister regner med brexit-aftale i november

Irlands premierminister, Leo Varadkar, regner med, at en brexit-aftale mellem EU og Storbritannien falder på plads i november.



- Jeg tror, vi når dertil i november, fordi ingen ønsker at ende i en situation uden en aftale, sagde premierministeren i det irske parlament tirsdag.



Det skriver Bloomberg News.



- Følgevirkningerne for Storbritannien vil være enorme, det samme vil gælde for Irland, og det vil have massiv indvirkning på andre lande som Belgien, Holland, Frankrig og Danmark, sagde han.



Leo Varadkar påpeger dog, at brexit-forhandlingerne kan være "uforudsigelige". Derudover skal en aftale ratificeres af det britiske parlament.



