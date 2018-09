FN-chef slår dyster tone an i åbningstale

Relateret indhold Tilføj søgeagent FN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer FN

FN's generalsekretær, António Guterres, tegnede et dystert billede af klodens tilstand, da han talte til verdens ledere i FN's Generalforsamling i New York tirsdag.



- Verdensordenen i dag bliver stadig mere kaotisk. Magtforholdene er mindre tydelige, sagde Guterres.



Princippet om multinationalt samarbejde "er under beskydning, præcis når vi har mest brug for det".



Guterres sendte en kraftig opfordring til de hundredvis af politiske ledere, der er samlet i New York, om at tage klimaforandringer langt mere alvorligt.



- Hvis vi ikke ændrer kurs i løbet af de næste to år, risikerer vi, at klimaforandringerne løber løbsk, sagde FN-chefen.



/ritzau/Reuters