Derudover skal ministeren svare på, hvordan han forholder sig til Danske Banks undersøgelse af sagen.



Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).



"Ministeren er endvidere bedt om at redegøre for, om en bank er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger til Finanstilsynet og andre relevante myndigheder m.v. om så omfattende og usædvanlige transaktioner," fremgår det af Folketingets hjemmeside.