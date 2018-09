Trump indgår "rigtig stor" aftale med Sydkorea

Relateret indhold Artikler

USA og Sydkorea har mandag i New York indgået en ny frihandelsaftale.



Aftalen er en opdatering af landenes nuværende aftale, og den er blevet underskrevet af USA's præsident, Donald Trump, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.



De to ledere er begge i New York i forbindelse med FN's Generalforsamling.



Trump kalder aftalen for en "rigtig stor aftale". Han siger, at den vil hjælpe med at nedbringe det amerikanske handelsunderskud over for Sydkorea.



Den vil også skabe nye muligheder for eksport af amerikanske varer til Sydkorea. Amerikanske biler, lægemidler og landbrugsprodukter vil få bedre adgang til det sydkoreanske marked, lyder det.



Ifølge Sydkoreas Moon giver aftalen mulighed for, at begge lande kan handle under mere stabile forhold. Han håber også, at aftalen vil styrke USA og Sydkoreas forhold på andre områder end handel.



Trump udtalte sig mandag også om mulighederne for et nyt topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.



"Jeg tror, at der inden for en ret kort periode vil blive offentliggjort et nyt topmøde. Det bliver et sted, der endnu ikke er besluttet, men vi ser begge rigtig meget frem til det," lød det fra Trump.



Han kaldte samtidig den Nordkoreas leder for "meget åben og fantastisk".



Trump debuterede på Generalforsamlingen for et år siden. Her var budskabet fra den amerikanske præsident noget mere fjendtligt.



Han truede blandt andet med "fuldstændig at ødelægge" Nordkorea og omtalte Kim Jong-un som en "raketmand".



Siden da har de to mødtes en enkelt gang, og tonen har fået en anden lyd.



Donald Trump og Moon Jae-in befinder sig i øjeblikket i New York sammen med en lang række internationale ledere. Trump har blandt andet et møde med den britiske premierminister, Theresa May, på programmet onsdag.



Tirsdag indtager Trump talerstolen ved Generalforsamlingen.



/ritzau/