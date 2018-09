USA's vicejustitsminister træder tilbage

Opdateret kl. 17.40 - Den amerikanske vicejustitsminister Rod Rosenstein er på vej til Det Hvide Hus for at blive fyret, skriver USA Today og flere andre amerikanske medier.



Rosenstein er en afgørende figur i Rusland-undersøgelsen.



Mange medlemmer af Kongressen mener, at formålet med at fjerne Rosenstein er at gøre det muligt for præsident Donald Trump at afsætte den særlige anklager Robert Mueller.



Mueller undersøger, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trumps valgkampagne i 2016.



Trump befinder sig i New York, hvor han skal deltage i FN's Generalforsamling.



New York Times havde i sidste uge en historie om Rosenstein, som angiveligt skulle have bedt nogle ministre og embedsmænd i Det Hvide Hus om at lave lydoptagelser, som kunne påvise den kaotiske arbejdsgang under Trumps ledelse.



Lydmaterialet skulle ifølge avisen indgå, hvis Kongressen skulle skride til en afsættelse af præsidenten med henvisning til hans mentale tilstand.



Rosenstein har nægtet oplysningerne og sagt, at nogle af de påståede samtaler med Trump-embedsmænd har været ment som sarkasme.



Trump sagde i weekenden, at han afventede alle "fakta" om denne sag, inden han ville skride til handling.



Rosenstein fik til opgave sidste år at udpege den særlige anklager i Rusland-sagen. Justitsminister Jeff Sessions havde nemlig erklæret sig inhabil i sagen.



Sessions havde under sin ansættelseshøring i Senatet benægtet, at han havde haft møder med folk i den russiske top i valgåret 2016. Efter hans indsættelse kom det frem, at han havde haft to møder med den russiske ambassadør.



/ritzau/