EU-Kommissionen: Storbritannien har ignoreret fusk ved import af kinesiske varer - skylder 2,7 mia euro

EU-budgettet mangler 2,7 milliarder euro - svarende til cirka 20 milliarder kroner - fordi Storbritannien efter sigende har ignoreret fusk ved import af kinesiske varer.



Derfor giver EU-Kommissionen nu Storbritannien to måneder til at stille de manglende milliarder til rådighed til EU-budgettet.



Det meddeler EU-Kommissionen.



Hvis ikke Storbritannien reagerer inden for den opstillede tidsramme, kan EU-Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.



Ifølge kommissionen har importører mellem 2011 og 2017 svindlet i stor stil, når de har importeret varer, særligt fra Kina, via britiske havne. Det har resulteret i de manglende toldafgifter, som mangler i EU's budget.



Det er kommissionens andet skridt i en formel traktatbrudsprocedure mod Storbritannien.



Første skridt blev taget i marts, efter at EU's antisvindelenhed, Olaf, fastslog, at der var blevet svindlet i forbindelse med import af varer til Storbritannien.



/ritzau/