Kina kræver et miljø med gensidig respekt for at genoptage forhandlinger med USA: "Kan ikke ske under truslen om toldsatser"

Samtaler der kan løse den handelshårknude, som USA og Kina befinder sig i, vil ikke ske så længe den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter med at true med nye toldbomber.Mandag trådte USA's nye toldsatser på kinesiske varer for 200 mia. dollar i kraft og det har fået Kina til at sende et modsvar afsted med told på amerikanske varer for 60 mia. dollar.Modsvaret har fået Donald Trump til at true med at indføre told på den resterende del af Kinas samlede eksport til USA, som rundt regnet er 267 mia. dollar. Få timer efter, at USA's toldsatser trådte i kraft, har den kinesiske regering offentliggjort en udtalelse, hvor man gentager sin position. Parterne skulle have forhandlet om en ny handelsaftale i denne uge, men det blev aflyst i weekenden."Døren for forhandlinger om en handelsaftale er altid åbne, men forhandlingerne må foregå i et miljø, hvor der er gensidig respekt," lyder det i udtalelsen, ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua News Agency, skriver Bloomberg.Forhandlingerne "kan ikke ske under truslen om toldsatser", lyder det videre."Præsident Trump har et godt forhold til præsident Xi (den kinesiske præsident Xi Jinping, red.) og vores hold har været i jævnlig kommunikation siden præsident Trump indtrådte. Vi er fortsat åbne for at fortsætte drøftelserne med Kina, men Kina skal meningsfuldt engagere sig i den unfair handelspraksis," udtaler Lindsay Walters, vicepressechef i Det Hvide Hus, i et skriftligt svar til Bloomberg.