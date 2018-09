Løkke gør klar til fjerne benzin- og dieselbilerne

Regeringen er på trapperne med et klimaudspil, der formentlig vil indeholde en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler.



Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Berlingske.



"Jeg har en klar ambition om, at vi sætter en deadline, men vi skal finde en balancegang, hvor det ikke bliver et slag i luften."



"Vi skal kigge på teknologiudviklingen, og det er klart, at teknologien bliver billigere med årene," siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.



Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sætte et årstal på. Hos regeringskollegaen De Konservative lyder målet på år 2030.



På det tidspunkt skal det ifølge klimaordfører Mette Abildgaard ikke længere være muligt at indregistrere en ny bil, der kører på benzin eller diesel.



"Det er utrolig vigtigt, at vi får sat en deadline for en udfasning af de sorte biler, fordi vi ved, at omkring 20 pct. af Danmarks CO2-udledning kommer fra vores personbiler."



"Så hvis vi vil leve op til alle vores internationale klimaforpligtelser, så er Danmark nødt til at handle nu," siger hun til Ritzau.



De Konservative holder dog døren åben for, at busser og lastbiler skal have længere snor, fordi omstillingen for de store køretøjer vil være mere krævende.



Samme toner kommer fra SF, der peger på, at andre lande i Europa allerede har sat et kryds i kalenderen.



"I Norge er der allerede sat en deadline i 2025, og hvis den grønne omstilling på det her område skal op i fart, så skal der rykkes nu. Politisk er det gået alt for langsomt," siger formand Pia Olsen Dyhr til Ritzau.



Socialdemokratiet er på samme linje. Men klimaordfører Jens Joel påpeger over for Berlingske, at det først og fremmest er vigtigt at få regeringen forpligtet til en række delmål inden for miljøpolitik og transport, så det overhovedet er realistisk at sætte et årstal.



Han foreslår, at hver anden solgte bil i 2030 skal være grøn, hvilket vil sige en elbil eller hybridbil.



Der bliver i øjeblikket ikke solgt ret mange elbiler. I de første skes måneder af 2018 udgjorde de grønne biler under to procent af det samlede bilsalg.



Lars Løkke Rasmussen fortæller, at regeringen i øjeblikket kigger på, om afgifterne på elbiler skal justeres.



Men han understreger, at det skal balanceres, fordi det vil give et hul i statskassen, hvis man helt friholder elbiler for afgifter.



Liberal Alliance vil fjerne afgifterne på grønne biler.



