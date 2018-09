Britiske politikere vil tvinge virksomheder til at give 10 pct. af ejerskabet til de ansatte

Storbritanniens største virksomheder skal tvinges til at overdrage ti procent af ejerskabet til deres medarbejdere. Forslaget blev fremsat søndag på det britiske arbejderparti Labours årskongres.



Det skriver Financial Times (FT).



Ifølge partiets finansordfører, John McDonnell, vil forslaget give millioner af arbejdere penge i lommerne efter flere års stilstand i lønfremgangen.



McDonnell nævner et beløb på 500 pund om året til hver ansat i form af aktieudbytter.



Erhvervsorganisationen CBI, der svarer til Dansk Industri herhjemme, afviser Labours udspil som et "uacceptabel indgreb".



Partiet vil også øge selskabsskatten, nationalisere flere forsyningsselskaber og give lønmodtagere flere rettigheder.



"Et diktat om medejerskab for ansatte vil kun få investorer til at pakke deres kufferter," siger CBI's generaldirektør Carolyn Fairbairn til FT.



"Det vil ramme dem, der mindst har råd til det. Hvis investeringer går ned, så gør produktivitet og løn det samme," tilføjer hun.



Hvis Labour får sin politik igennem, skal alle virksomheder med over 250 ansatte oprette en "inkluderende ejerskabsfond", som hvert år skal tilføres mindst én procent af ejerskabet, indtil fonden kontrollerer ti procent.



Efter fem år vil der ifølge Labour være et årligt udbytte på fire milliarder pund til fordeling blandt de ansatte.



Udbyttet per medarbejder må maksimalt være på 500 pund om året. Alt derover ryger ned i de offentlige kasser.



/ritzau/