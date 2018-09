Selv om S-leder Mette Frederiksen er tilbageholdende med at give garantier, står én ting klart: En stram udlændingepolitik er kommet for at blive i Socialdemokratiet.



"Jeg kan jo konstatere, at der i dag er et bredt flertal i det nuværende folketing på vegne af vores befolkning, der ønsker en stram udlændingepolitik. Og jeg ser ikke noget i hverken sol, måne eller stjerner på, at det skulle ændre sig efter et valg. Derfor er det vores klare holdning, at hvis det flertal består efter et valg, så skal der føres den udlændingepolitik, som danskerne mener er den rigtige," siger hun.



Du vil føre udlændingepolitik med blå blok. Men din ordfører lægger afstand til det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, der skal forhandles i efteråret mellem regeringen og DF. Dermed ser det ud som om, at du ikke vil være med til at stramme udlændingepolitikken så meget?



"Når det handler om at have styr på, hvor mange, der kommer til Danmark, så vi kan få integrationen til at fungere, er vi enige med den nuværende regering og dansk folkeparti. Det vil vi også være efter et valg. Det er forudsætningen for at vi kan få integrationen til at virke på et tidspunkt. Når det handler om integrationen vil der være forskellige holdninger til, hvor man skal lægge snittet. Den nuværende regeringen har lavet en IGU-uddannelse, som DF ønsker at afskaffe. Her er vi mere enige med regeringen end DF. Til gengæld er vi mere enige med DF, når det handler om udenlandsk arbejdskraft, hvor Lars Løkke i sidste uge sagde, at han gerne vil have faglært arbejdskraft ind fra tredje-lande. Det ønsker Socialdemokratiet ikke, og det ønsker DF ikke. Så når vi er ude over antalsdiskussionen, så kommer vil til at have lidt forskellige holdninger på kryds og tværs.



Hvordan forholder S sig til et paradigmeskifte på udlændingeområdet? I siger jo nej til DF's ønske om at folk på midlertidigt ophold ikke skal integreres?



"Vi støtter IGU-uddannelsen, som Lars Løkke Rasmussen har opfundet. Her er jeg mere enig med Løkke. Hvis man med paradigmeskiftet forstår at flere flygtninge skal vende tilbage til deres oprindelsesland, når der bliver fred, da er vi enige med Dansk Folkeparti. Jeg synes selv, at det er en grundlæggende god holdning, at når man kommer til Danmark for at få beskyttelse, så skal man også rejse hjem og hjælpe med at genopbygge, når der er fred. Hvad folk så skal lave, mens de er her, der vil være forskelle. Jeg synes, at det er vigtigt, at folk får lov til at dygtiggøre sig, mens de er i Danmark, så de har kompetencer, de kan bruge, når de vender hjem. Men den grundlæggende tanke om at flere skal vende tilbage, den deler vi."



Din ordfører, Mathias Tesfaye, siger, at et forslag om en kontant belønning for at undlade at søge familiesammenføring til Danmark er ikke-anstændigt. Vil du også bruge det ord?



"Nej. Jeg har ikke et behov for at påhæfte alle mulige forslag en masse ord. Men jeg vil sige, at det er bedre at arbejde for at få hjemsendt flygtninge, der ikke har et beskyttelsesbehov frem for at udbetale en kontant bonus."



"Det afgørende er at være enige hen over den politiske midte om, hvor mange, der skal komme til Danmark, så vi kan få styr på integrationen. Det er fornuftigt, at hjælpe nogle af de flygtninge, der er i Danmark ind på arbejdsmarkedet. Og hvis der er flertal for det, så synes jeg, at vi skal gøre det," siger Mette Frederiksen.